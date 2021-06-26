В Марселе во время матча был застрелен футболист, еще один получил тяжелое ранение

В Марселе во время футбольного матча был убит футболист выстрелом из огнестрельного оружия, а второй получил тяжелое ранение, сообщает La Provence.

По информации источника, инцидент произошел во время встречи любительских команд двух кварталов, который проходил в северной части Марселя. К открытому стадиону «Ла Марин» подъехала автомашина, из которой был открыт огонь по футболистам.

Это произошло в 15-м округе Марселя — одном из социально неблагополучных кварталов с высоким уровнем преступности, где перестрелки происходят часто.

По факту происшествия полицией начато расследование.