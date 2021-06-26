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В Марселе во время матча был застрелен футболист, еще один получил тяжелое ранение

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В Марселе во время матча был застрелен футболист. Фото laprovence.com
В Марселе во время матча был застрелен футболист. Фото laprovence.com
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В Марселе во время футбольного матча был убит футболист выстрелом из огнестрельного оружия, а второй получил тяжелое ранение, сообщает La Provence.

По информации источника, инцидент произошел во время встречи любительских команд двух кварталов, который проходил в северной части Марселя. К открытому стадиону «Ла Марин» подъехала автомашина, из которой был открыт огонь по футболистам.

Это произошло в 15-м округе Марселя — одном из социально неблагополучных кварталов с высоким уровнем преступности, где перестрелки происходят часто.

По факту происшествия полицией начато расследование.

Дополнительная информация:

https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6401703/info-la-provence-marseille-un-tue-par-balles-et-un-blesse-grave-autour-du-stade-de-la-martine-15e-alors-q

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  • Gordon

    Политзаключённому.

    26.06.2021

  • Gordon

    Мигранты, как обычно. Скоро и у нас.

    26.06.2021

  • Олег Скринов

    Сууд приговорил убийцу Джорджа Флойда к 22,5 годам тюрьмы СВОБОДУ политзаключеным !!!

    26.06.2021