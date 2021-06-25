Вратарь «Баварии» Нюбель в субботу пройдет медосмотр для перехода в «Монако» на правах аренды

Вратарь «Баварии» Александр Нюбель завершает переход в «Монако» на правах аренды, сообщает журналист Sport1 Флориан Плеттенберг.

По информации источника, в субботу 24-летний немец должен завершить медицинское обследование и присоединиться к монегаскам. Сообщается, что срок аренды составит 2 года.

?Exclusive #N?bel: He is on his way to @AS_Monaco right now! Today and tomorrow medical check. 2 years loan. @SPORT1 #FCBayern — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 25, 2021

Нюбель перешел в «Баварию» на правах свободного агента летом 2020 года. В сезоне-2020/21 голкипер провел 4 матча в составе мюнхенцев и пропустил 4 гола.