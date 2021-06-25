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Вратарь «Баварии» Нюбель в субботу пройдет медосмотр для перехода в «Монако» на правах аренды

20:59
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Вратарь «Баварии» Александр Нюбель завершает переход в «Монако» на правах аренды, сообщает журналист Sport1 Флориан Плеттенберг.

По информации источника, в субботу 24-летний немец должен завершить медицинское обследование и присоединиться к монегаскам. Сообщается, что срок аренды составит 2 года.

Нюбель перешел в «Баварию» на правах свободного агента летом 2020 года. В сезоне-2020/21 голкипер провел 4 матча в составе мюнхенцев и пропустил 4 гола.

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