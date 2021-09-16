В «Марселе» рассказали, сколько зарабатывают на медиаправах

Доходы «Марселя» от реализации различных медиправ по итогам минувшего сезона составили 102,8 миллиона евро.

Об этом рассказал генеральный менеджер клуба Лоран Колетт на встрече со студентами факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA.

Это второй показатель во Франции. На первом месте «ПСЖ» с доходом чуть более 108 миллионов.