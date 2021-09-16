В «Марселе» рассказали, сколько зарабатывают на медиаправах
10:39
Доходы «Марселя» от реализации различных медиправ по итогам минувшего сезона составили 102,8 миллиона евро.
Об этом рассказал генеральный менеджер клуба Лоран Колетт на встрече со студентами факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA.
Это второй показатель во Франции. На первом месте «ПСЖ» с доходом чуть более 108 миллионов.
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