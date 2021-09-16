Французские клубы получили от государства по 16 миллионов евро

В период пандемии Covid-19 и приостановки соревнований клубы французской лиги 1 получили от государства субсидии в размере 16 миллионов евро каждый.

Об этом рассказал генеральный менеджер клуба Лоран Колетт на встрече со студентами факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA.

Деньги должны были пойти на поддержание жизнедеятельности клубов.

Колетт подчеркнул, что речь идет именно о субсидиях, а не о займе, который нужно было бы отдавать.