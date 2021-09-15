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Анхель Ди Мария хочет закончить карьеру в аргентинском «Росарио»

18:06
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Полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария в будущем планирует вернуться в Аргентину, чтобы поиграть за свой родной клуб «Росарио», информирует ESPN. Футболист хочет, чтобы аргентинский клуб стал последним в его карьере.

Контракт 33-летнего аргентинца с парижанами рассчитан до середины 2022 года с возможностью продления еще на год.

Напомним, что Ди Мария стал игроком «ПСЖ» в 2015 году, перейдя из «Манчестер Юнайтед» за 63 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету два матча в лиге 1, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Иван Шитик все материалы автора

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