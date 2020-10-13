В «Лионе» зафиксировано 7 случаев заражения COVID-19

В «Лионе» заражение коронавирусом выявлено у сотрудников клуба и некоторых игроков. Общее число заболевших достигло семи человек, сообщает Only Gones.

Отмечается, что, ввиду такой новости, некоторые игроки была в экстренном порядке отозваны из расположения своих национальных сборных.

Ранее режим особо строгих мер борьбы с коронавирусом вступил в силу в субботу в таких крупных городах Франции как Гренобль, Лион, Лилль и Сент-Этьен.