Умер бывший президент «Марселя» Бернар Тапи
Сегодня, 3 октября скончался бывший президент «Марселя» Бернар Тапи, сообщает RMC Sport.
Причиной смерти Тапи стал рак желудка.
? Bernard Tapie, l'ancien pr?sident embl?matique de l'Olympique de Marseille, est d?c?d? ce dimanche matin des suites d'un cancer annonce sa famille. Il avait 78 ans.— RMC Sport (@RMCsport) October 3, 2021
RMC Sport pr?sente toutes ses condol?ances ? sa famille et ses proches.
Тапи был президентом «Марселя» с 1986 по 1993 год, при нем команда четыре раза становилась чемпионом Франции и выиграла Лигу чемпионов (1992/93).
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