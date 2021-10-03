Почеттино не смог назвать точные сроки восстановления Рамоса
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что пока не знает точной даты возвращения на поле защитника Серхио Рамоса.
«Мы следим за прогрессом Серхио день за днем. Надеемся, что он вернется как можно скорее, но в данный момент мы не можем точно сказать, когда это произойдет», — приводит L'Equipe слова Почеттино.
Рамос перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента в июле 2021 года, до этого футболист выступал за «Реал». 35-летний испанец еще ни разу не вышел на поле в составе парижан в официальном матче.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю