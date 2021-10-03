Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Почеттино не смог назвать точные сроки восстановления Рамоса

09:44
Теги:

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что пока не знает точной даты возвращения на поле защитника Серхио Рамоса.

«Мы следим за прогрессом Серхио день за днем. Надеемся, что он вернется как можно скорее, но в данный момент мы не можем точно сказать, когда это произойдет», — приводит L'Equipe слова Почеттино.

Рамос перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента в июле 2021 года, до этого футболист выступал за «Реал». 35-летний испанец еще ни разу не вышел на поле в составе парижан в официальном матче.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Что я подарю жене на день рождения? Ничего, у нее же есть Златан!» Ибрагимовичу — 40
Бородину раскритиковала Тарасова, а Милохин уронил Медведеву. Каким получился первый выпуск «Ледникового периода»
Девушка-боец UFC рассказала о драке с 50-летним мужчиной в Москве
«МЮ» заплатил за Санчо 85 миллионов евро. Но пока это главный трансферный провал года
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
vs
0
Офсайд