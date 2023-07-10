У Санчеса не продвигаются переговоры по новому контракту с «Марселем»

Чилийский нападающий Алексис Санчес все еще не продлил контракт с «Марселем», сообщает RMC Sport.

Соглашение 34-летнего форварда с клубом истекло 1 июля. Он требует от команды увеличения зарплаты и активной работы на трансферном рынке, но переговоры не продвигаются.

Санчес выступал за «Марсель» с лета прошлого года. Он провел 44 матча за команду, забил 18 мячей и сделал 3 результативные передачи.