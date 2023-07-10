У Санчеса не продвигаются переговоры по новому контракту с «Марселем»
Чилийский нападающий Алексис Санчес все еще не продлил контракт с «Марселем», сообщает RMC Sport.
Соглашение 34-летнего форварда с клубом истекло 1 июля. Он требует от команды увеличения зарплаты и активной работы на трансферном рынке, но переговоры не продвигаются.
Санчес выступал за «Марсель» с лета прошлого года. Он провел 44 матча за команду, забил 18 мячей и сделал 3 результативные передачи.
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|0
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|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
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7
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8
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9
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10
|Лорьян
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11
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12
|Монпелье
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13
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
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|0
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|0
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18
|Метц
|0
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|0
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|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
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Клермон Фут – Монако
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|00:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
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Ренн – Метц
|- : -
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|00:00
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Страсбур – Лион
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