Леонардо: «Пришло время Мбаппе уйти из «ПСЖ», несмотря ни на что»
Бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о возможном уходе из клуба нападающего Килиана Мбаппе.
«Ради блага «ПСЖ» я думаю, пришло время Мбаппе уйти, несмотря ни на что, — цитирует L`Equipe Леонардо. — «ПСЖ» существовал до Килиана Мбаппе и будет существовать после него. Своим поведением за последние два года Мбаппе доказывает, что он еще не игрок, способный по-настоящему руководить командой. Он отличный игрок, но не лидер. Он отличный бомбардир, но не творческий человек. Вокруг него сложно построить команду».
Ранее сообщалось, что 24-летний француз прислал «ПСЖ» уведомление о том, что не планирует активировать опцию продления контракта до 2025 года. Действующее соглашение Мбаппе с парижанами истекает летом следующего года.
В сезоне-2022/23 Мбаппе забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах.
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|И
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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|0-0
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3
|Марсель
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|0-0
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4
|Ренн
|0
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|0-0
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5
|Лилль
|0
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|0-0
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6
|Монако
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|0-0
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7
|Лион
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|0-0
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8
|Клермон Фут
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9
|Ницца
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|0-0
|0
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10
|Лорьян
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|0-0
|0
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11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
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|0
|0-0
|0
|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
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Клермон Фут – Монако
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Гавр
|- : -
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
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Ницца – Лилль
|- : -
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
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Ренн – Метц
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Страсбур – Лион
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