Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 03:42

Доннарумма рассказал подробности жестокого ограбления в своем доме

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал подробности ограбления, которое произошло в его доме в Париже.

«Внезапно обнаружив людей дома в три часа ночи, я думаю, это худшее чувство, которое вы можете испытать. Я был обездвижен, и Алессия была вынуждена отдать все, что у нас было ценное. Я не могу вдаваться в подробности, расследование продолжается. Мы с моей невестой были вынуждены покинуть квартиру, чтобы позволить провести необходимые расследования, так что мы временно остановились в отеле.

Было много страха, но еще больше я боялся, что с Алессией может что-то случиться. Я был беспомощен, связан, я ничего не мог сделать. Кроме того, я не очень хорошо говорю по-французски, и мне было трудно объяснить тем людям, где все эти вещи. И с ними была Алессия, все еще очень напуганная. По-настоящему волнующие моменты и глубокий ужас и страх за нее. Ужас, что они могут навредить ей", — приводит слова Доннаруммы Calciomercato.

Джанлуиджи Доннарумма. Страшное ограбление дома Доннаруммы: вратаря «ПСЖ» ударили по голове и вместе с женой держали под дулом пистолета

Инцидент произошел в ночь на 21 июля. Доннарумма вместе с девушкой подверглся насильственным действиям со стороны преступников, которые украли 500 тысяч евро. Грабители связали их, но футболист и его девушка смогли сбежать. Пара была доставлена в больницу.

В мае вратарь «ПСЖ» Серхио Рико получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете. Там футболисту диагностировали кровоизлияние в мозг.

Джанлуиджи Доннарумма
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Урал» дома победил ЦСКА в матче 1-го тура РПЛ
У СКА есть все, чтобы выигрывать кубки. Остался один фактор, который может этому помешать
Экипажи танков Т-72 уничтожили технику и живую силу ВСУ
В Венгрии заявили об отказе западных компаний уходить из России
Патриарх Сербский призвал освободить митрополита Павла
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Появился текст письма, который «ПСЖ» отправил Мбаппе на решение не продлевать контракт
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
8
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
15
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
17
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
18
 Метц 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.08 00:00
Брест – Ланс
 - : -
13.08 00:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
13.08 00:00
Марсель – Реймс
 - : -
13.08 00:00
Монпелье – Гавр
 - : -
13.08 00:00
Нант – Тулуза
 - : -
13.08 00:00
Ницца – Лилль
 - : -
13.08 00:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
13.08 00:00
Ренн – Метц
 - : -
13.08 00:00
Страсбур – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости