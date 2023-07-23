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«Лион» согласовал условия контракта с защитником «Динамо» Сазоновым

Виктория Кравченко
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Саба Сазонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Лион» согласова условия контракта с защитником «Динамо» Сабой Сазоновым, сообщает L'Equipe.

По данным источника, бело-голубые готовы отпустить 21-летнего игрока за 3-4 миллиона евро. У него остался год по контракту с «Динамо». «Лион» готов подписать Сазонова на пять лет.

Изначально «Лион» планировал купить игрока и отдать его в аренду бельгийскому «Моленбеку». Однако возможный переход защитника «Лиона» Синали Диоманде в «РБ Зальцбург» может помочь грузину сразу попасть в заявку на сезон-2023/24.

Ранее сообщалось, что «Сассуоло», «Удинезе» и «Фрозиноне» также претендуют на Сазонова.

Сазонов является воспитанником «Зенита». Он перешел в «Динамо» в 2021 году. С того момента он провел 39 матчей за основную команду бело-голубых, отметившись одним голом.

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Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2023/lyon-agree-terms-dynamo-moscow-defender-saba-sazonov/
ФК Динамо (Москва)
ФК Лион
Саба Сазонов
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