«Лион» согласовал условия контракта с защитником «Динамо» Сазоновым
«Лион» согласова условия контракта с защитником «Динамо» Сабой Сазоновым, сообщает L'Equipe.
По данным источника, бело-голубые готовы отпустить 21-летнего игрока за 3-4 миллиона евро. У него остался год по контракту с «Динамо». «Лион» готов подписать Сазонова на пять лет.
Изначально «Лион» планировал купить игрока и отдать его в аренду бельгийскому «Моленбеку». Однако возможный переход защитника «Лиона» Синали Диоманде в «РБ Зальцбург» может помочь грузину сразу попасть в заявку на сезон-2023/24.
Ранее сообщалось, что «Сассуоло», «Удинезе» и «Фрозиноне» также претендуют на Сазонова.
Сазонов является воспитанником «Зенита». Он перешел в «Динамо» в 2021 году. С того момента он провел 39 матчей за основную команду бело-голубых, отметившись одним голом.
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Брест
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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17
|Гавр
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18
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
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Страсбур – Лион
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