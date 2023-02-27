У Кимпембе разрыв правого ахиллова сухожилия, ему сделают операцию
Стала известна точная травма защитника «ПСЖ» Преснеля Кимпембе.
Как сообщает пресс-служба клуба, 27-летний игрок получил разрыв правого ахиллова сухожилия. Он будет прооперирован в ближайшие несколько дней.
26 февраля в матче 25-го тура лиги 1 против «Марселя» (0:3) Кимпембе получил повреждение на 16-й минуте. Защитник не смог покинуть поле самостоятельно, его унесли на носилках.
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье ранее сообщил, что Кимпембе из-за травмы выбыл до конца сезона.
Источник: ПСЖ
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