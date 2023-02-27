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Сегодня, 21:37

Французский журналист не считает Головина легендой «Монако»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Французский журналист Орельян Маседо, работающий в издании «Footmercato», прокомментировал информацию о том, что Александр Головин продлил контракт с «Монако».

«Это хорошая новость, потому что оставался год до конца его контракта. Поэтому у «Монако» был выбор: либо продавать его в более крупный клуб, либо оставлять. А для этого нужно было продлить контракт. Учитывая хороший сезон футболиста, это отличное решение. Отсутствие фиксированной суммы отступных? «Монако» — это клуб, который открыт для продажи игроков, поэтому если будет большое предложение и Головин захочет уйти, дверь не будет закрыта. Вообще думаю, что сейчас самое подходящее время для следующего шага. Но все зависит от предложений. Нет никакого смысла уезжать из «Монако» в команду второй восьмерки в Англии. Если только важны финансы. Я видел слухи о Дортмунде, это уже интересная история. Думаю, что с учетом его качеств он может адаптироваться ко всем чемпионатам. Но нужен клуб, который солиднее, чем «Монако». Головин — легенда «Монако»? Нет, это не то слово. Он стал эталоном для клуба в последние годы. Но чтобы называться легендой, нужно проявлять себя в Лиге чемпионов. Головин — просто хороший игрок «Монако» на данный период времени», — приводит слова Маседо «РБ Спорт».

Сегодня, 27 февраля, стало известно о том, что Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года.

Россиянин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В этом сезоне на его счету 35 матчей по всех турнирах, шесть мячей и семь результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/frantsuzskij-zhurnalist-golovin-ne-legenda-monako-sejchas-luchshee-vremya-chtoby-ujti/
Александр Головин
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«Монако» объявил о продлении контракта с Головиным
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 19 3 3 62-23 60
2
 Марсель 25 16 4 5 48-25 52
3
 Монако 25 15 5 5 53-34 50
4
 Ланс 25 14 8 3 39-20 50
5
 Ренн 25 14 4 7 45-28 46
6
 Лилль 25 13 5 7 45-32 44
7
 Ницца 25 11 8 6 33-21 41
8
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
9
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
10
 Реймс 25 8 13 4 33-26 37
11
 Тулуза 25 9 5 11 41-45 32
12
 Клермон Фут 25 8 7 10 25-34 31
13
 Нант 25 6 10 9 25-30 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
15
 Страсбур 25 4 10 11 30-43 22
16
 Осер 25 5 6 14 22-48 21
17
 Аяччо 25 6 3 16 20-46 21
18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
19
 Труа 25 4 7 14 34-55 19
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
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3.03 23:00
Ницца – Осер
 - : -
4.03 19:00
Ланс – Лилль
 - : -
4.03 23:00
ПСЖ – Нант
 - : -
5.03 15:00
Труа – Монако
 - : -
5.03 17:00
Монпелье – Анже
 - : -
5.03 17:00
Реймс – Аяччо
 - : -
5.03 17:00
Страсбур – Брест
 - : -
5.03 17:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
5.03 19:05
Лион – Лорьян
 - : -
5.03 22:45
Ренн – Марсель
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 17
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 19 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
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