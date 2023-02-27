Кимпембе из-за травмы выбыл до конца сезона
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о состоянии защитника Преснеля Кимпембе после матча с «Марселем» (3:0).
«К сожалению, Кимпембе получил серьезную травму и будет недоступен до конца сезона. У него очень сильная боль в ахилловом сухожилии. Мы думаем, что это серьезно», — приводит слова Галтье RMC Sport.
В текущем сезоне 27-летний француз провел 15 матчей за «ПСЖ», в которых заработал 4 желтые карточки.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|25
|19
|3
|3
|62-23
|60
|
2
|Марсель
|25
|16
|4
|5
|48-25
|52
|
3
|Ланс
|25
|14
|8
|3
|39-20
|50
|
4
|Монако
|25
|15
|5
|5
|53-34
|50
|
5
|Ренн
|25
|14
|4
|7
|45-28
|46
|
6
|Лилль
|25
|13
|5
|7
|45-32
|44
|
7
|Ницца
|25
|11
|8
|6
|33-21
|41
|
8
|Лорьян
|25
|11
|6
|8
|38-36
|39
|
9
|Лион
|25
|11
|5
|9
|39-28
|38
|
10
|Реймс
|25
|8
|13
|4
|33-26
|37
|
11
|Тулуза
|25
|9
|5
|11
|41-45
|32
|
12
|Клермон Фут
|25
|8
|7
|10
|25-34
|31
|
13
|Нант
|25
|6
|10
|9
|25-30
|28
|
14
|Монпелье
|25
|8
|3
|14
|36-46
|27
|
15
|Страсбур
|25
|4
|10
|11
|30-43
|22
|
16
|Осер
|25
|5
|6
|14
|22-48
|21
|
17
|Аяччо
|25
|6
|3
|16
|20-46
|21
|
18
|Брест
|25
|4
|8
|13
|26-42
|20
|
19
|Труа
|25
|4
|7
|14
|34-55
|19
|
20
|Анже
|25
|2
|4
|19
|21-53
|10
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.02
|23:00
|
Лилль – Брест
|2 : 1
|25.02
|19:00
|
Анже – Лион
|1 : 3
|25.02
|23:00
|
Монпелье – Ланс
|1 : 1
|26.02
|15:00
|
Лорьян – Осер
|0 : 1
|26.02
|17:00
|
Аяччо – Труа
|2 : 1
|26.02
|17:00
|
Клермон Фут – Страсбур
|1 : 1
|26.02
|17:00
|
Нант – Ренн
|0 : 1
|26.02
|17:00
|
Реймс – Тулуза
|3 : 0
|26.02
|19:05
|
Монако – Ницца
|0 : 3
|26.02
|22:45
|
Марсель – ПСЖ
|0 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|17
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|15
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|20
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|19
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2
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