Кимпембе из-за травмы выбыл до конца сезона

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о состоянии защитника Преснеля Кимпембе после матча с «Марселем» (3:0).

«К сожалению, Кимпембе получил серьезную травму и будет недоступен до конца сезона. У него очень сильная боль в ахилловом сухожилии. Мы думаем, что это серьезно», — приводит слова Галтье RMC Sport.

В текущем сезоне 27-летний француз провел 15 матчей за «ПСЖ», в которых заработал 4 желтые карточки.