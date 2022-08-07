«Тулуза» сыграла вничью с «Ниццей»

«Тулуза» сыграла вничью с «Ниццей» в матче 1-го тура чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 1:1.

У хозяев забил Тейс Даллинга. У гостей отличился валлийский новичок команды Аарон Рэмзи.

В следующем туре «Тулуза» на выезде сыграет против «Труа». «Ницца» на своем поле примет «Страсбур».