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«Тулуза» сыграла вничью с «Ниццей»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Тулуза» сыграла вничью с «Ниццей» в матче 1-го тура чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 1:1.

У хозяев забил Тейс Даллинга. У гостей отличился валлийский новичок команды Аарон Рэмзи.

В следующем туре «Тулуза» на выезде сыграет против «Труа». «Ницца» на своем поле примет «Страсбур».

Франция. Лига 1. 1-й тур
07 авг, 14:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
1:1
Ницца
Голы
Даллинга, 20 (1:0), Рэмси, 78 (1:1)
Тулуза
Дюпе Николайсен Деслер (Кебен Бьяколо, 79) Руо Силла ван ден Бомен Спирингс Шайби (Генро, 69) Рафаэл Ратан (Абухляль, 67) Даллинга (Хили, 79) Н`Гуму
Ницца
Булка Данте Лотомба Тодибо Бард Росарио (Лемина, 63) Тюрам Бека Бека (Илиэ, 64) Делор Гуири (Браими, 70) Стенгс (Рэмси, 77)
Предупреждения
Кебен Бьяколо 86’  -  Росарио 63’, Данте 65’
Судьи
Амель (Франция)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
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ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
ФК Ницца
ФК Тулуза
0
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И В Н П +/- О
1
 Лион 1 1 0 0 2-1 3
2
 Монако 1 1 0 0 2-1 3
3
 ПСЖ 1 1 0 0 5-0 3
4
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
5
 Тулуза 1 0 1 0 1-1 1
6
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
7
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
8
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
9
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
11
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
13
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
15
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
18
 Клермон Фут 1 0 0 1 0-5 0
19
 Аяччо 1 0 0 1 1-2 0
20
 Страсбур 1 0 0 1 1-2 0
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38 тур
5.08 22:00
Лион – Аяччо
 2 : 1
6.08 18:00
Страсбур – Монако
 1 : 2
6.08 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 0 : 5
7.08 14:00
Тулуза – Ницца
 1 : 1
7.08 16:00
Анже – Нант
 - : -
7.08 16:00
Ланс – Брест
 - : -
7.08 16:00
Лилль – Осер
 - : -
7.08 16:00
Монпелье – Труа
 - : -
7.08 18:05
Ренн – Лорьян
 - : -
7.08 21:45
Марсель – Реймс
 - : -
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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 2
Тейс Даллинга

Тейс Даллинга

Тулуза

 1
Абиб Диалло

Абиб Диалло

Страсбур

 1
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 3
Билаль Браими

Билаль Браими

Ницца

 1
Бранко ван ден Бомен

Бранко ван ден Бомен

Тулуза

 1
И К Ж
Антони Лопеш

Антони Лопеш

Лион

 1 1 0
Ромен Амума

Ромен Амума

Аяччо

 1 0 0
Седрик Авинель

Седрик Авинель

Аяччо

 1 0 1
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