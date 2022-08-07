Гол Месси через себя сравнили с мячом Роналду: вывод не в пользу Лионеля

Пользователи социальных сетей сравнили гол нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси и знаменитый удар форварда Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Некоторых футбольных болельщиков удар аргентинца не впечатлил. Часть из них даже подшутила над 7-кратным обладателем «Золотого мяча», обратив внимание на то, что правая ноги нападающего во время удара была на земле.

«Его нога все еще касается пола, бро». Фото Соцсети Фото Соцсети

В то время, как Роналду подпрыгнул на высоту более чем 2 метра, Месси возвысился всего лишь на 2 сантиметра.

«Сравнивать эти два удара — преступление...». Фото Соцсети Фото Соцсети

В Сети удар Роналду прозвали велосипедным, тогда как удар Месси назвали трехколесным.

«Трехколесный удар против велосипедного». Фото Соцсети Фото Соцсети

Аргентинец забил ударом через себя в матче 1-го тура чемпионата Франции против «Клермона» (5:0).