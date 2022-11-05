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«Осер» вырвал ничью у «Труа»

Евгений Козинов
Корреспондент
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4 ноября. «Труа» — «Осер» — 1:1.
Фото Global Look Press

«Труа» и «Осер» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Франции — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Стад де л'Об».

На 28-й минуте Рони Лопеш открыл счет. Бургундцам удалось отыграться только в концовке благодаря голу Гаэтана Перрена на 86-й минуте.

«Труа» набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице лиги 1. «Осер» с 13-ю очками идет на 14-й строчке.

Франция. Лига 1. 14-й тур
04 нояб, 23:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
1:1
Осер

Футбол
ФК Осер
ФК Труа
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 11 2 0 36-8 35
2
 Ланс 13 9 3 1 22-8 30
3
 Лорьян 13 8 3 2 24-18 27
4
 Ренн 13 8 3 2 28-12 27
5
 Монако 13 7 3 3 25-18 24
6
 Марсель 13 7 3 3 22-11 24
7
 Лилль 13 7 1 5 25-22 22
8
 Лион 13 6 2 5 22-16 20
9
 Клермон Фут 13 5 3 5 17-20 18
10
 Ницца 13 4 4 5 13-16 16
11
 Тулуза 13 4 4 5 19-23 16
12
 Труа 14 3 5 6 25-29 14
13
 Реймс 13 2 7 4 14-20 13
14
 Осер 14 3 4 7 14-26 13
15
 Монпелье 13 4 0 9 22-27 12
16
 Нант 13 2 6 5 15-21 12
17
 Страсбур 13 1 7 5 14-21 10
18
 Брест 13 2 4 7 14-26 10
19
 Анже 13 2 2 9 14-31 8
20
 Аяччо 13 2 2 9 8-20 8
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38 тур
4.11 23:00
Труа – Осер
 1 : 1
5.11 19:00
Аяччо – Страсбур
 - : -
5.11 23:00
Анже – Ланс
 - : -
6.11 15:00
Лорьян – ПСЖ
 - : -
6.11 17:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
6.11 17:00
Ницца – Брест
 - : -
6.11 17:00
Реймс – Нант
 - : -
6.11 17:00
Тулуза – Монако
 - : -
6.11 19:05
Лилль – Ренн
 - : -
6.11 22:45
Марсель – Лион
 - : -
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 9 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
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