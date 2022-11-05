«Осер» вырвал ничью у «Труа»

«Труа» и «Осер» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Франции — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Стад де л'Об».

На 28-й минуте Рони Лопеш открыл счет. Бургундцам удалось отыграться только в концовке благодаря голу Гаэтана Перрена на 86-й минуте.

«Труа» набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице лиги 1. «Осер» с 13-ю очками идет на 14-й строчке.