«ПСЖ» предлагает Маркиньосу продление контракта до 2027 года

«ПСЖ» собирается продлить контракт с капитаном Маркиньосом, информирует L'Equipe. По данным источника, руководство парижан довольно физической формой защитника и предлагает ему новое соглашение до 2027 года.

Действующий контракт 28-летнего бразильца рассчитан до лета 2024 года.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года. В этом сезоне он провел за клуб 20 матчей и забил 1 гол.