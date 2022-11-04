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Сегодня, 16:22

Французский журналист: «Сомневаюсь, что российские игроки перейдут в клубы лиги 1 этой зимой»

Французский журналист сомневается, что российские игроки перейдут в клубы лиги 1 этой зимой
Анна Горшкова
Корреспондент
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Французский журналист «Nice-Matin» Кристофер Ру оценил шансы российских футболистов перейти в клубы чемпионата Франции ближайшей зимой.

«Сомневаюсь, что у российских игроков есть шанс подписать контракт с каким-либо французским клубом этой зимой. Вряд ли кто-то в Европе пойдет на такой риск. СВО на Украине мешает подписывать российских игроков, потому что это плохо скажется на имидже клубов. Сейчас никому такое не надо», — приводит слова журналиста Sport24.

На данный момент в лиге 1 играет только один российский футболист — полузащитник Александр Головин в «Монако». В текущем сезоне он провел в чемпионате страны 12 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-04-frantsuzskiy-zhurnalist-somnevayus-chto-rossiyskiye-igroki-pereydut-v-kluby-ligi-1-etoy-zimoy
Футбол
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2
 Ланс 13 9 3 1 22-8 30
3
 Лорьян 13 8 3 2 24-18 27
4
 Ренн 13 8 3 2 28-12 27
5
 Монако 13 7 3 3 25-18 24
6
 Марсель 13 7 3 3 22-11 24
7
 Лилль 13 7 1 5 25-22 22
8
 Лион 13 6 2 5 22-16 20
9
 Клермон Фут 13 5 3 5 17-20 18
10
 Тулуза 13 4 4 5 19-23 16
11
 Ницца 13 4 4 5 13-16 16
12
 Труа 13 3 4 6 24-28 13
13
 Реймс 13 2 7 4 14-20 13
14
 Осер 13 3 3 7 13-25 12
15
 Нант 13 2 6 5 15-21 12
16
 Монпелье 13 4 0 9 22-27 12
17
 Брест 13 2 4 7 14-26 10
18
 Страсбур 13 1 7 5 14-21 10
19
 Анже 13 2 2 9 14-31 8
20
 Аяччо 13 2 2 9 8-20 8
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Труа – Осер
 - : -
5.11 19:00
Аяччо – Страсбур
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5.11 23:00
Анже – Ланс
 - : -
6.11 15:00
Лорьян – ПСЖ
 - : -
6.11 17:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
6.11 17:00
Ницца – Брест
 - : -
6.11 17:00
Реймс – Нант
 - : -
6.11 17:00
Тулуза – Монако
 - : -
6.11 19:05
Лилль – Ренн
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6.11 22:45
Марсель – Лион
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
Неймар

Неймар

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
П
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Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

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Жонатан Клаусс

Марсель

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
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