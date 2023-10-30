Тренеру «Лиона» Гроссо наложили 13 швов после нападения фанатов «Марселя» на автобус команды
Главному тренеру «Лиона» Фабио Гроссо наложили 13 швов на лице после инцидента с нападением болельщиков «Марселя» на автобус команды перед матчем команд в 10-м туре французской лиги 1, сообщает Sky Sport Italia.
29 октября фанаты «Марселя» напали на автобус «Лиона» по дороге на стадион. Они забрасывали транспорт камнями. Гроссо пострадал от разбитых осколков окон, которые прилетели ему в лицо.
Встреча между «Марселем» и «Лионом», которая должна была пройти 29 октября, перенесена на более поздний срок.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ницца
|10
|6
|4
|0
|11-4
|22
|
2
|ПСЖ
|10
|6
|3
|1
|23-9
|21
|
3
|Монако
|10
|6
|2
|2
|23-14
|20
|
4
|Лилль
|10
|5
|3
|2
|14-10
|18
|
5
|Реймс
|10
|5
|2
|3
|16-12
|17
|
6
|Брест
|10
|4
|3
|3
|11-11
|15
|
7
|Нант
|10
|4
|2
|4
|16-19
|14
|
8
|Монпелье
|9
|3
|3
|3
|15-11
|12
|
9
|Ренн
|10
|2
|6
|2
|16-13
|12
|
10
|Марсель
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|
11
|Ланс
|10
|3
|3
|4
|12-13
|12
|
12
|Тулуза
|10
|2
|5
|3
|11-13
|11
|
13
|Гавр
|10
|2
|5
|3
|10-12
|11
|
14
|Страсбур
|10
|3
|2
|5
|9-15
|11
|
15
|Лорьян
|10
|2
|4
|4
|15-20
|10
|
16
|Метц
|10
|2
|3
|5
|8-16
|9
|
17
|Клермон Фут
|9
|1
|2
|6
|7-14
|5
|
18
|Лион
|9
|0
|3
|6
|7-18
|3
Результаты / календарь
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34 тур
|3.11
|23:00
|
ПСЖ – Монпелье
|- : -
|4.11
|19:00
|
Лорьян – Ланс
|- : -
|4.11
|23:00
|
Марсель – Лилль
|- : -
|5.11
|15:00
|
Лион – Метц
|- : -
|5.11
|17:00
|
Нант – Реймс
|- : -
|5.11
|17:00
|
Страсбур – Клермон Фут
|- : -
|5.11
|17:00
|
Тулуза – Гавр
|- : -
|5.11
|19:05
|
Монако – Брест
|- : -
|5.11
|22:45
|
Ницца – Ренн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Мозес Саймон
Нант
|4
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|8
|1
|2
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|6
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
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