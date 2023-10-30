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Сегодня, 16:28

Инфантино осудил нападение фанатов на автобус «Лиона» перед матчем с «Марселем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Джанни Инфантино.
Фото Global Look Press

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал инцидент с нападением болельщиков «Марселя» на автобус «Лиона» перед матчем команд в 10-м туре французской лиги 1.

«В футболе, как на поле, так и вне его, нет места насилию. Событиям, которым произошли в Марселе, нет места ни в нашем спорте, ни в нашем обществе. Я призываю компетентные органы обеспечить принятие соответствующих мер.

В футболе все игроки, тренеры и болельщики без исключения должны быть в безопасности, чтобы наслаждаться нашим видом спорта», – написал Инфантино в социальных сетях.

29 октября автобус «Лиона» по дороге на стадион подвергся нападению со стороны болельщиков в масках, которые закидали транспорт камнями. Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо в результате нападение получил травмы лица. В итоге игру перенесли на более поздний срок.

 

Футбол
ФК Лион
ФК Марсель
Джанни Инфантино
ФИФА
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Министр спорта Франции Удеа-Кастера – о нападении на автобус «Лиона»: «Это возмутительно. Акт ненависти и глупости»

Тренеру «Лиона» Гроссо наложили 13 швов после нападения фанатов «Марселя» на автобус команды
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 10 6 4 0 11-4 22
2
 ПСЖ 10 6 3 1 23-9 21
3
 Монако 10 6 2 2 23-14 20
4
 Лилль 10 5 3 2 14-10 18
5
 Реймс 10 5 2 3 16-12 17
6
 Брест 10 4 3 3 11-11 15
7
 Нант 10 4 2 4 16-19 14
8
 Монпелье 9 3 3 3 15-11 12
9
 Ренн 10 2 6 2 16-13 12
10
 Марсель 9 3 3 3 12-12 12
11
 Ланс 10 3 3 4 12-13 12
12
 Тулуза 10 2 5 3 11-13 11
13
 Гавр 10 2 5 3 10-12 11
14
 Страсбур 10 3 2 5 9-15 11
15
 Лорьян 10 2 4 4 15-20 10
16
 Метц 10 2 3 5 8-16 9
17
 Клермон Фут 9 1 2 6 7-14 5
18
 Лион 9 0 3 6 7-18 3
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.11 23:00
ПСЖ – Монпелье
 - : -
4.11 19:00
Лорьян – Ланс
 - : -
4.11 23:00
Марсель – Лилль
 - : -
5.11 15:00
Лион – Метц
 - : -
5.11 17:00
Нант – Реймс
 - : -
5.11 17:00
Страсбур – Клермон Фут
 - : -
5.11 17:00
Тулуза – Гавр
 - : -
5.11 19:05
Монако – Брест
 - : -
5.11 22:45
Ницца – Ренн
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 10
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 4
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 8 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 6 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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