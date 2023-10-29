Тренер «Лиона» Гроссо получил травмы лица при нападении на автобус команды перед матчем с «Марселем»
Автобус «Лиона» подвергся нападению фанатов по дороге на матч с «Марселем» в 10-м туре французской лиги 1, сообщает RMC Sport.
Сообщается, что транспорт «Лиона» забросали камнями. В результате попадания одного из них осколки стекла прилетели в тренера команды Фабио Гроссо. Он получил серьезные травмы лица. Специалисту потребовалась медицинская помощь после приезда на стадион.
Травмы Фабио Гроссо.
Фото Twitter
В данный момент руководство «Лиона» проводит кризисное собрание в раздевалке. Проведение игры находится под угрозой. Встреча должна начаться в 22.45 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ницца
|10
|6
|4
|0
|11-4
|22
|
2
|ПСЖ
|10
|6
|3
|1
|23-9
|21
|
3
|Монако
|10
|6
|2
|2
|23-14
|20
|
4
|Лилль
|10
|5
|3
|2
|14-10
|18
|
5
|Реймс
|10
|5
|2
|3
|16-12
|17
|
6
|Брест
|10
|4
|3
|3
|11-11
|15
|
7
|Нант
|10
|4
|2
|4
|16-19
|14
|
8
|Монпелье
|9
|3
|3
|3
|15-11
|12
|
9
|Ренн
|10
|2
|6
|2
|16-13
|12
|
10
|Марсель
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|
11
|Ланс
|10
|3
|3
|4
|12-13
|12
|
12
|Тулуза
|10
|2
|5
|3
|11-13
|11
|
13
|Гавр
|10
|2
|5
|3
|10-12
|11
|
14
|Страсбур
|10
|3
|2
|5
|9-15
|11
|
15
|Лорьян
|10
|2
|4
|4
|15-20
|10
|
16
|Метц
|10
|2
|3
|5
|8-16
|9
|
17
|Клермон Фут
|9
|1
|2
|6
|7-14
|5
|
18
|Лион
|9
|0
|3
|6
|7-18
|3
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34 тур
|27.10
|22:00
|
Клермон Фут – Ницца
|0 : 1
|28.10
|18:00
|
Реймс – Лорьян
|1 : 0
|28.10
|22:00
|
Ланс – Нант
|4 : 0
|28.10
|22:45
|
Марсель – Лион
|- : -
|29.10
|15:00
|
Брест – ПСЖ
|2 : 3
|29.10
|17:00
|
Лилль – Монако
|2 : 0
|29.10
|17:00
|
Метц – Гавр
|0 : 0
|29.10
|17:00
|
Монпелье – Тулуза
|3 : 0
|29.10
|19:05
|
Ренн – Страсбур
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Мозес Саймон
Нант
|4
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|8
|1
|2
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|6
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
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