Тренер «Лиона» Гроссо получил травмы лица при нападении на автобус команды перед матчем с «Марселем»

Автобус «Лиона» подвергся нападению фанатов по дороге на матч с «Марселем» в 10-м туре французской лиги 1, сообщает RMC Sport.

Сообщается, что транспорт «Лиона» забросали камнями. В результате попадания одного из них осколки стекла прилетели в тренера команды Фабио Гроссо. Он получил серьезные травмы лица. Специалисту потребовалась медицинская помощь после приезда на стадион.

Травмы Фабио Гроссо. Фото Twitter

В данный момент руководство «Лиона» проводит кризисное собрание в раздевалке. Проведение игры находится под угрозой. Встреча должна начаться в 22.45 по московскому времени.