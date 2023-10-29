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Сегодня, 21:59

Тренер «Лиона» Гроссо получил травмы лица при нападении на автобус команды перед матчем с «Марселем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Фабио Гроссо.
Фото AFP

Автобус «Лиона» подвергся нападению фанатов по дороге на матч с «Марселем» в 10-м туре французской лиги 1, сообщает RMC Sport.

Сообщается, что транспорт «Лиона» забросали камнями. В результате попадания одного из них осколки стекла прилетели в тренера команды Фабио Гроссо. Он получил серьезные травмы лица. Специалисту потребовалась медицинская помощь после приезда на стадион.

Травмы Фабио Гроссо.
Фото Twitter

В данный момент руководство «Лиона» проводит кризисное собрание в раздевалке. Проведение игры находится под угрозой. Встреча должна начаться в 22.45 по московскому времени.

Фабио Гроссо
Футбол
ФК Лион
ФК Марсель
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«Ренн» дома сыграл вничью со «Страсбуром»

Игра «Марсель» — «Лион» перенесена после нападения на автобус гостей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 10 6 4 0 11-4 22
2
 ПСЖ 10 6 3 1 23-9 21
3
 Монако 10 6 2 2 23-14 20
4
 Лилль 10 5 3 2 14-10 18
5
 Реймс 10 5 2 3 16-12 17
6
 Брест 10 4 3 3 11-11 15
7
 Нант 10 4 2 4 16-19 14
8
 Монпелье 9 3 3 3 15-11 12
9
 Ренн 10 2 6 2 16-13 12
10
 Марсель 9 3 3 3 12-12 12
11
 Ланс 10 3 3 4 12-13 12
12
 Тулуза 10 2 5 3 11-13 11
13
 Гавр 10 2 5 3 10-12 11
14
 Страсбур 10 3 2 5 9-15 11
15
 Лорьян 10 2 4 4 15-20 10
16
 Метц 10 2 3 5 8-16 9
17
 Клермон Фут 9 1 2 6 7-14 5
18
 Лион 9 0 3 6 7-18 3
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.10 22:00
Клермон Фут – Ницца
 0 : 1
28.10 18:00
Реймс – Лорьян
 1 : 0
28.10 22:00
Ланс – Нант
 4 : 0
28.10 22:45
Марсель – Лион
 - : -
29.10 15:00
Брест – ПСЖ
 2 : 3
29.10 17:00
Лилль – Монако
 2 : 0
29.10 17:00
Метц – Гавр
 0 : 0
29.10 17:00
Монпелье – Тулуза
 3 : 0
29.10 19:05
Ренн – Страсбур
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 10
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 4
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 8 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 6 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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