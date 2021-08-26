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Тренер «Ренна» объявил, что его клуб не подпишет Мбаппе

05:08
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Главный тренер «Ренна» Брюно Женезьо прокомментировал информацию по поводу возможного ухода нападающего Кильяна Мбаппе из «ПСЖ». Спортивный директор парижского клуба Леонардо в среду сообщил, что 22-летний француз хочет уйти в «Реал».

Кильян Мбаппе.«Реал» увеличит предложение по Мбаппе

«Я точно могу вам сказать, что Мбаппе не приедет в Ренн! (Смеется) Сейчас это вопрос спроса и предложения, вот и все. Понимаю, что сумма за его переход может шокировать людей, особенно в такой период в мире», — приводит Canal+ слова Женезьо.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе «Реалу» за 160 миллионов евро. Однако мадридский клуб намерен увеличить предложение.

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Евгений Козинов все материалы автора

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