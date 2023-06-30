Тренера «ПСЖ» Гальтье арестовали по обвинению в расовой дискриминации
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье арестован по обвинению в расовой дискриминации, сообщает RMC Sport.
По информации источника, 56-летний специалист задержан вместе с сыном Джоном-Валовичем Гальтье.
В апреле этого года французские СМИ опубликовали Гальтье с бывшим спортивным директором «Ниццы» Жульеном Фурнье. Гальтье, который тогда тренировал «Ниццу», заявил, что в команде не должно быть слишком много темнокожих и мусульман.
Гальтье возглавляет «ПСЖ» с лета прошлого года. Ранее сообщалось, что он покинет команду по итогам сезона-2022/23, а новым главным тренером парижан станет Луис Энрике.
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|Марсель
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4
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7
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8
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9
|Ницца
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10
|Лорьян
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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13
|Тулуза
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|0-0
|0
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14
|Брест
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|0-0
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15
|Страсбур
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|0
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16
|Нант
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|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
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|0
|0
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18
|Метц
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|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
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Нант – Тулуза
|- : -
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
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Страсбур – Лион
|- : -
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