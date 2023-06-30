Тренера «ПСЖ» Гальтье арестовали по обвинению в расовой дискриминации

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье арестован по обвинению в расовой дискриминации, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 56-летний специалист задержан вместе с сыном Джоном-Валовичем Гальтье.

В апреле этого года французские СМИ опубликовали Гальтье с бывшим спортивным директором «Ниццы» Жульеном Фурнье. Гальтье, который тогда тренировал «Ниццу», заявил, что в команде не должно быть слишком много темнокожих и мусульман.

Гальтье возглавляет «ПСЖ» с лета прошлого года. Ранее сообщалось, что он покинет команду по итогам сезона-2022/23, а новым главным тренером парижан станет Луис Энрике.