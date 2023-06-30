Патрик Виейра возглавит «Страсбур»
Экс-тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра возглавит «Страсбур», сообщает Footmercato.
По информации источника, стороны уже согласовали назначение. 47-летний специалист подпишет контракт до 2026 года.
Последним местом работы Виейра был «Кристал Пэлас», который он покинул в марте этого года. До этого он тренировал «Ниццу» и «Нью-Йорк Сити».
В июне консорциум Clearlake Capital, которому принадлежит «Челси», объявил о выкупе контрольного пакета акций «Страсбура».
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4
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13
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14
|Брест
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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17
|Гавр
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18
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
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Нант – Тулуза
|- : -
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
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Страсбур – Лион
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