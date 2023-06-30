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Сегодня, 14:41

Патрик Виейра возглавит «Страсбур»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра возглавит «Страсбур», сообщает Footmercato.

По информации источника, стороны уже согласовали назначение. 47-летний специалист подпишет контракт до 2026 года.

Последним местом работы Виейра был «Кристал Пэлас», который он покинул в марте этого года. До этого он тренировал «Ниццу» и «Нью-Йорк Сити».

В июне консорциум Clearlake Capital, которому принадлежит «Челси», объявил о выкупе контрольного пакета акций «Страсбура».

Футбол
ФК Страсбур
Патрик Виейра
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