Тренер «Лиона» отреагировал на слухи о возвращении Бензема в команду

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал слухи о возвращении нападающего «Реала» Карима Бензема в французскую команду.

«Пока сам Карим не говорил об этом, но было бы здорово, если бы он вновь надел футболку «Лиона». К тому же, он бы вдохновил нашего форварда Тино Кадевере, для которого Бензема — кумир. Если у него что-то не в порядке в «Реале» — нет проблем», — приводит Sport.es слова Гарсии.

Бензема — воспитанник «Лиона», он находился в системе клуба с 1996 по 2009 год, после чего перешел в «Реал». На счету 33-летнего француза 15 голов и 5 результативных передач в 24 матчах за «Королевский клуб» в сезоне-2020/21. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро. 26 января бывший агент Бензема, Карим Джазири заявил, что форвард хотел бы вернуться в «Лион».