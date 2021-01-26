Бывший агент Бензема заявил о желании игрока вернуться в «Лион»

Агент Карим Джазири, ранее представлявший интересы нападающего «Реала» Карима Бензема, высказался о возможном возвращении француза в «Лион». Джазири уже не работает с Бензема, однако поддерживает связь с 33-летним форвардом. Он считает, что футболист «Реала» готов вернуться в бывший клуб.

«Карим Бензема в «Лионе»? Да, я думаю, он правда туда хочет, мы регулярно общаемся, он смотрит матчи команды. Кроме того, он не был не Групама(стадион «Лиона», открытый в 2016 года). Он хочет вернуться, «Лион» в его сердце», — сказал агент в подкасте Inside Gones.

Карим Бензема выступал за «Лион» с 2005 по 2009 годы. За это время нападающий забил 66 мячей в 148 матчах, выиграл 4 чемпионских титула и стал лучшим бомбардиром лиги 1 в 2008 году.