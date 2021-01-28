Дортмундская «Боруссия» может купить одноклубника Головина

Полузащитник «Монако» Софьян Диоп может перейти в дортмундскую «Боруссию», сообщает Bild.

По информации источника, в немецком клубе рассматривают 20-летнего француза в качестве потенциальной замены хавбеку Джейдону Санчо, который может перейти в один из клубов чемпионата Англии. Сообщается, что Диоп может обойтись дортмундцам в 10 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Диоп провел 21 матч за «Монако», на его счету 5 голов.