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Дортмундская «Боруссия» может купить одноклубника Головина

11:23
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Полузащитник «Монако» Софьян Диоп может перейти в дортмундскую «Боруссию», сообщает Bild.

По информации источника, в немецком клубе рассматривают 20-летнего француза в качестве потенциальной замены хавбеку Джейдону Санчо, который может перейти в один из клубов чемпионата Англии. Сообщается, что Диоп может обойтись дортмундцам в 10 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Диоп провел 21 матч за «Монако», на его счету 5 голов.

Дополнительная информация:

https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/wird-er-der-neue-sancho-bvb-hat-interesse-an-monaco-talent-diop-75099542.bild.html

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