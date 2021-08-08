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Тренер «Бреста» о возможном переходе Месси в «ПСЖ»: «Пусть я покажусь грубым, но у меня на него стоит»

02:04
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Главный тренер «Бреста» Мишель Дер Закарян поделился мнением о возможном переходе экс-форварда «Барселоны» Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Мы говорим, что у нас тут дерьмовая лига, но если нам удастся заполучить такого футболиста, это будет выдающееся достижение. Пусть я покажусь грубым, но у меня на него стоит», — приводит слова Дер Закаряна Goal.

5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 7 августа сообщалось, что форвард в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ». 34-летний аргентинец подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

Также сообщалось, что «ПСЖ» представит Месси 10 августа.

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Сергей Разин все материалы автора

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