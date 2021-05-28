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Зидан может сменить Покеттино в «ПСЖ»

05:10
Зинедин Зидан. Фото Instagram
Зинедин Зидан. Фото Instagram
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Новым главным тренером «ПСЖ» может стать Зинедин Зидан, сообщил в Twitter журналист Никола Скира. В таком случае он заменит Маурисио Покеттино, который вернется в «Тоттенхэм».

В завершившемся сезоне-2020/21 «ПСЖ» занял 2-е место в чемпионате Франции.

Ранее Зидан покинул пост главного тренера «Реала». В завершившемся сезоне «Реал» под руководством француза занял второе место в чемпионате Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Челси». Команда не завоевала ни одного трофея.

48-летний специалист в качестве тренера дважды стал с «Реалом» чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов, по два раза выиграл Суперкубок Испании, Кубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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