Тина Канделаки о хет-трике Головина: «Саня, что ты с «Ним» сделал?!»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала хет-трик Александра Головина в матче чемпионата Франции с «Нимом» (4:3).

«Саня, что ты с «Ним» сделал?!» — написала Канделаки в своем Telegram-канале. — Пока у одного Саши (Кокорина) «выйти и порвать» не вышло, нашелся у нас другой Саша (Головин).

Хет-трик в матче, где на две команды забито 7 голов, это в три раза веселее. Кстати, до первого матча сборной России на Евро-2021 осталось всего 4 месяца. Пора всем нашим футболистам подтягиваться к Головину и Миранчуку».

Россиянин в этой игре также сделал результативный пас. Это первый хет-трик в его карьере.