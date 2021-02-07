Форвард «Монако» Кевин Фолланд поделился мнением об игре российского одноклубника Александра Головина в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима» (4:3), в котором тот забил три мяча и сделал один голевой пас.

«Голо — фантастический игрок, о чем свидетельствуют его три гола и результативная передача. Он, без сомнения, лучший игрок матча сегодня.

Он — хороший парень. Мы много разговариваем с ним как на поле, так и за его пределами, мы здорово понимаем друг друга», — цитирует Фолланда RMC.