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Головин — восьмой российский футболист, оформивший хет-трик в топ-5 чемпионатах

21:42
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Во встрече чемпионата Франции против «Нима» (4:3) полузащитник «Монако» Александр Головин отметился тремя забитыми мячами. 24-летний хавбек стал восьмым российским футболистом, которому удалось оформить хет-трик в чемпионатах топ-5 и первым за последние девять лет. Ранее тремя голами в ведущих европейских лигах отличались Сергей Кирьяков (трижды), Олег Саленко, Дмитрий Попов, Андрей Канчельскис (дважды), Валерий Карпин, Андрей Аршавин и Павел Погребняк (дважды).

Стоит отметить, что хет-трик Головина стал для «Монако» первым в чемпионате Франции с 2017 года — тогда три гола в ворота «Дижона» (4:1) забил Радамель Фалькао. (Денис Аль-Юсифи)

Хет-трики россиян в топ-5 чемпионатах

Дата

Игрок

Чемпионат

Клуб

Соперник

Голы

26.08.1992

Сергей Кирьяков

Германия

Карлсруэ

Вердер — 5:2

38', 63', 66'

07.10.1993

Олег Саленко

Испания

Логроньес

Атлетик — 4:2

14', 34', 75'

27.11.1993

Сергей Кирьяков

Германия

Карлсруэ

Боруссия Д — 3:2

28', 43', 45'

06.04.1994

Дмитрий Попов

Испания

Расинг

Вальядолид — 3:0

17', 22', 43'

10.11.1994

Андрей Канчельскис

Англия

Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити — 5:0

43', 47', 89'

27.04.1996

Андрей Канчельскис

Англия

Эвертон

Шеффилд Уэнсдэй — 5:2

21', 54', 66'

17.10.1998

Сергей Кирьяков

Германия

Гамбург

Дуйсбург — 4:1

37', 70', 80'

18.03.2001

Валерий Карпин

Испания

Сельта

Валенсия — 3:2

50', 59', 65'

21.04.2009

Андрей Аршавин

Англия

Арсенал

Ливерпуль — 4:4

36', 67', 70', 90'

18.09.2010

Павел Погребняк

Германия

Штутгарт

Боруссия М — 7:0

2', 54', 60'

04.03.2012

Павел Погребняк

Англия

Фулхэм

Вулверхэмптон — 5:0

36', 44', 61'

07.02.2021

Александр Головин

Франция

Монако

Ним — 4:3

3', 12', 62'

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