Головин — восьмой российский футболист, оформивший хет-трик в топ-5 чемпионатах
Во встрече чемпионата Франции против «Нима» (4:3) полузащитник «Монако» Александр Головин отметился тремя забитыми мячами. 24-летний хавбек стал восьмым российским футболистом, которому удалось оформить хет-трик в чемпионатах топ-5 и первым за последние девять лет. Ранее тремя голами в ведущих европейских лигах отличались Сергей Кирьяков (трижды), Олег Саленко, Дмитрий Попов, Андрей Канчельскис (дважды), Валерий Карпин, Андрей Аршавин и Павел Погребняк (дважды).
Стоит отметить, что хет-трик Головина стал для «Монако» первым в чемпионате Франции с 2017 года — тогда три гола в ворота «Дижона» (4:1) забил Радамель Фалькао. (Денис Аль-Юсифи)
Хет-трики россиян в топ-5 чемпионатах
|
Дата
|
Игрок
|
Чемпионат
|
Клуб
|
Соперник
|
Голы
|
26.08.1992
|
Сергей Кирьяков
|
Германия
|
Карлсруэ
|
Вердер — 5:2
|
38', 63', 66'
|
07.10.1993
|
Олег Саленко
|
Испания
|
Логроньес
|
Атлетик — 4:2
|
14', 34', 75'
|
27.11.1993
|
Сергей Кирьяков
|
Германия
|
Карлсруэ
|
Боруссия Д — 3:2
|
28', 43', 45'
|
06.04.1994
|
Дмитрий Попов
|
Испания
|
Расинг
|
Вальядолид — 3:0
|
17', 22', 43'
|
10.11.1994
|
Андрей Канчельскис
|
Англия
|
Манчестер Юнайтед
|
Манчестер Сити — 5:0
|
43', 47', 89'
|
27.04.1996
|
Андрей Канчельскис
|
Англия
|
Эвертон
|
Шеффилд Уэнсдэй — 5:2
|
21', 54', 66'
|
17.10.1998
|
Сергей Кирьяков
|
Германия
|
Гамбург
|
Дуйсбург — 4:1
|
37', 70', 80'
|
18.03.2001
|
Валерий Карпин
|
Испания
|
Сельта
|
Валенсия — 3:2
|
50', 59', 65'
|
21.04.2009
|
Андрей Аршавин
|
Англия
|
Арсенал
|
Ливерпуль — 4:4
|
36', 67', 70', 90'
|
18.09.2010
|
Павел Погребняк
|
Германия
|
Штутгарт
|
Боруссия М — 7:0
|
2', 54', 60'
|
04.03.2012
|
Павел Погребняк
|
Англия
|
Фулхэм
|
Вулверхэмптон — 5:0
|
36', 44', 61'
|
07.02.2021
|
Александр Головин
|
Франция
|
Монако
|
Ним — 4:3
|
3', 12', 62'
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