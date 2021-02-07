Во встрече чемпионата Франции против «Нима» (4:3) полузащитник «Монако» Александр Головин отметился тремя забитыми мячами. 24-летний хавбек стал восьмым российским футболистом, которому удалось оформить хет-трик в чемпионатах топ-5 и первым за последние девять лет. Ранее тремя голами в ведущих европейских лигах отличались Сергей Кирьяков (трижды), Олег Саленко, Дмитрий Попов, Андрей Канчельскис (дважды), Валерий Карпин, Андрей Аршавин и Павел Погребняк (дважды).

Стоит отметить, что хет-трик Головина стал для «Монако» первым в чемпионате Франции с 2017 года — тогда три гола в ворота «Дижона» (4:1) забил Радамель Фалькао. (Денис Аль-Юсифи)

Хет-трики россиян в топ-5 чемпионатах