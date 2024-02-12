Тьерри Анри объяснил, почему «ПСЖ» не спешит расставаться с Мбаппе
Экс-нападающий «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал». Он объяснил, почему парижане тянут с продажей игрока.
«Месси ушел, Неймар тоже. Клуб хочет выиграть Лигу чемпионов до того, как Мбаппе проведет свой последний сезон в команде», — цитирует Анри Real Madrid Exclusivo.
12 февраля стало известно, что руководство «ПСЖ» изменило позицию по возможному уходу Мбаппе из клуба.
5 февраля появилась информация о том, что француз подпишет контракт с «Реалом» на 6 лет с зарплатой 32 миллиона евро за год, однако позднее сообщалось, что футболист может не согласиться на переход в мадридский клуб.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 29 голов и сделал 7 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|21
|15
|5
|1
|51-18
|50
|
2
|Ницца
|21
|11
|6
|4
|22-14
|39
|
3
|Монако
|21
|11
|5
|5
|40-30
|38
|
4
|Брест
|21
|10
|7
|4
|30-18
|37
|
5
|Лилль
|21
|9
|8
|4
|29-17
|35
|
6
|Ланс
|21
|10
|5
|6
|27-20
|35
|
7
|Ренн
|21
|8
|7
|6
|31-25
|31
|
8
|Марсель
|21
|7
|9
|5
|29-23
|30
|
9
|Реймс
|21
|9
|3
|9
|27-29
|30
|
10
|Страсбур
|21
|6
|7
|8
|22-29
|25
|
11
|Гавр
|21
|5
|9
|7
|23-25
|24
|
12
|Нант
|21
|6
|4
|11
|22-32
|22
|
13
|Лион
|21
|6
|4
|11
|22-34
|22
|
14
|Монпелье
|21
|4
|8
|9
|21-27
|20
|
15
|Тулуза
|21
|4
|8
|9
|20-29
|20
|
16
|Лорьян
|21
|4
|7
|10
|28-42
|19
|
17
|Метц
|21
|4
|5
|12
|18-32
|17
|
18
|Клермон Фут
|21
|3
|7
|11
|15-33
|16
|16.02
|23:00
|
Лион – Ницца
|- : -
|17.02
|19:00
|
Лилль – Гавр
|- : -
|17.02
|23:00
|
Нант – ПСЖ
|- : -
|18.02
|15:00
|
Страсбур – Лорьян
|- : -
|18.02
|17:00
|
Монако – Тулуза
|- : -
|18.02
|17:00
|
Монпелье – Метц
|- : -
|18.02
|17:00
|
Ренн – Клермон Фут
|- : -
|18.02
|19:05
|
Реймс – Ланс
|- : -
|18.02
|22:45
|
Брест – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|20
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|11
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|11
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|15
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|15
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|19
|1
|8