Тьерри Анри объяснил, почему «ПСЖ» не спешит расставаться с Мбаппе

Экс-нападающий «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал». Он объяснил, почему парижане тянут с продажей игрока.

«Месси ушел, Неймар тоже. Клуб хочет выиграть Лигу чемпионов до того, как Мбаппе проведет свой последний сезон в команде», — цитирует Анри Real Madrid Exclusivo.

12 февраля стало известно, что руководство «ПСЖ» изменило позицию по возможному уходу Мбаппе из клуба.

5 февраля появилась информация о том, что француз подпишет контракт с «Реалом» на 6 лет с зарплатой 32 миллиона евро за год, однако позднее сообщалось, что футболист может не согласиться на переход в мадридский клуб.