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12 февраля, 09:38

Тьерри Анри объяснил, почему «ПСЖ» не спешит расставаться с Мбаппе

Виктория Кравченко
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Экс-нападающий «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал». Он объяснил, почему парижане тянут с продажей игрока.

«Месси ушел, Неймар тоже. Клуб хочет выиграть Лигу чемпионов до того, как Мбаппе проведет свой последний сезон в команде», — цитирует Анри Real Madrid Exclusivo.

12 февраля стало известно, что руководство «ПСЖ» изменило позицию по возможному уходу Мбаппе из клуба.

5 февраля появилась информация о том, что француз подпишет контракт с «Реалом» на 6 лет с зарплатой 32 миллиона евро за год, однако позднее сообщалось, что футболист может не согласиться на переход в мадридский клуб.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 29 голов и сделал 7 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Тьерри Анри
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 15 5 1 51-18 50
2
 Ницца 21 11 6 4 22-14 39
3
 Монако 21 11 5 5 40-30 38
4
 Брест 21 10 7 4 30-18 37
5
 Лилль 21 9 8 4 29-17 35
6
 Ланс 21 10 5 6 27-20 35
7
 Ренн 21 8 7 6 31-25 31
8
 Марсель 21 7 9 5 29-23 30
9
 Реймс 21 9 3 9 27-29 30
10
 Страсбур 21 6 7 8 22-29 25
11
 Гавр 21 5 9 7 23-25 24
12
 Нант 21 6 4 11 22-32 22
13
 Лион 21 6 4 11 22-34 22
14
 Монпелье 21 4 8 9 21-27 20
15
 Тулуза 21 4 8 9 20-29 20
16
 Лорьян 21 4 7 10 28-42 19
17
 Метц 21 4 5 12 18-32 17
18
 Клермон Фут 21 3 7 11 15-33 16
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16.02 23:00
Лион – Ницца
 - : -
17.02 19:00
Лилль – Гавр
 - : -
17.02 23:00
Нант – ПСЖ
 - : -
18.02 15:00
Страсбур – Лорьян
 - : -
18.02 17:00
Монако – Тулуза
 - : -
18.02 17:00
Монпелье – Метц
 - : -
18.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 - : -
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Реймс – Ланс
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