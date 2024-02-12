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Сегодня, 06:33

Руководство «ПСЖ» изменило позицию по возможному уходу Мбаппе из клуба

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Руководство «ПСЖ» изменило свое отношение к возможному уходу нападающего Килиана Мбаппе из клуба, утверждает Marca.

По данным источника, теперь парижане считают, что интересы клуба значительно выше интересов любого футболиста, даже если речь идет о Мбаппе. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи не собирается подчиняться желаниям игрока.

Клуб хочет удержать 25-летнего француза, но понимает, что футболист с большой долей вероятности перейдет в «Реал». При этом руководство парижан не намерено уговаривать игрока остаться, как это происходило в предыдущих случаях. В «ПСЖ» не хотят, чтобы Мбаппе диктовал клубу свои условия.

5 февраля появилась информация о том, что Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» на 6 лет с зарплатой 32 миллиона евро за год, однако позднее сообщалось, что футболист может не согласиться на переход в мадридский клуб.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 29 голов и сделал 7 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Контракт 25-летнего француза с парижанами действует до конца июня 2024 года, футболист может стать свободным агентом этим летом.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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