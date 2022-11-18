Амин Арит не держит зла на Дисаси за травму, из-за которой пропустит ЧМ-2022

Полузащитник «Марселя» Амин Арит признался, что не держит зла на защитника «Монако» Акселя Дисаси, после столкновения с которым получил травму. 25-летний марокканец успешно перенес операцию на крестообразных связках.

«Я ни на мгновение не держу зла на Акселя. Это банальное игровое действие, где мы оба играли в мяч, в его действиях не было ничего преднамеренного. То, что он получил в свой адрес в социальных сетях, неприемлемо, и я сожалею об этом», — написал Арит в социальных сетях.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Марокко сыграет в группе с Бельгией, Хорватией и Канадой.