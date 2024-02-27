Тебас: «У меня есть ощущение, что Мбаппе перешел в «Реал»

Президент ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал слухи о переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«У меня есть ощущение, что Килиан Мбаппе перешел в «Реал» Мадрид», — приводит слова Тебаса известный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

19 февраля Marca сообщила, что 25-летний Мбаппе подписал предварительный контракт с «Реалом» и перейдет в испанскую команду летом, по истечении срока его соглашения с «ПСЖ».

27-го числа появилась информация, что Эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани планирует попробовать убедить форварда остаться во французской команде во время ужина в Елисейском дворце.

В текущем сезоне Мбаппе провел 32 матча за «ПСЖ», забил 32 гола и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.