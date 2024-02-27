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27 февраля, 15:32

Тебас: «У меня есть ощущение, что Мбаппе перешел в «Реал»

Алина Савинова
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Президент ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал слухи о переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«У меня есть ощущение, что Килиан Мбаппе перешел в «Реал» Мадрид», — приводит слова Тебаса известный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

19 февраля Marca сообщила, что 25-летний Мбаппе подписал предварительный контракт с «Реалом» и перейдет в испанскую команду летом, по истечении срока его соглашения с «ПСЖ».

27-го числа появилась информация, что Эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани планирует попробовать убедить форварда остаться во французской команде во время ужина в Елисейском дворце.

В текущем сезоне Мбаппе провел 32 матча за «ПСЖ», забил 32 гола и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 16 7 1 54-19 55
2
 Брест 24 13 7 4 35-18 46
3
 Монако 24 12 6 6 44-34 42
4
 Лилль 24 11 8 5 34-20 41
5
 Ницца 25 11 7 7 24-19 40
6
 Ланс 24 11 6 7 33-24 39
7
 Марсель 24 9 9 6 38-26 36
8
 Ренн 24 9 8 7 36-29 35
9
 Реймс 24 10 4 10 30-32 34
10
 Тулуза 24 7 8 9 27-32 29
11
 Лион 24 8 4 12 25-38 28
12
 Монпелье 25 6 9 10 29-34 27
13
 Страсбур 24 6 8 10 25-37 26
14
 Лорьян 24 6 7 11 33-45 25
15
 Нант 24 7 4 13 23-36 25
16
 Гавр 24 5 9 10 24-31 24
17
 Метц 24 5 5 14 21-37 20
18
 Клермон Фут 24 3 8 13 17-41 17
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.03 23:00
Ницца – Монпелье
 1 : 2
9.03 19:00
Лорьян – Лион
 - : -
9.03 23:00
Ланс – Брест
 - : -
10.03 15:00
ПСЖ – Реймс
 - : -
10.03 17:00
Гавр – Тулуза
 - : -
10.03 17:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
10.03 17:00
Страсбур – Монако
 - : -
10.03 19:05
Лилль – Ренн
 - : -
10.03 22:45
Марсель – Нант
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 15 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 16 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 16 1 1
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