Мбаппе встретился с Макроном и эмиром Катара в Елисейском дворце

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время ужина в Елисейском дворце.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Также мероприятие посетил эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани. Le Parisien сообщал, что представитель правящей семьи Катара попробует убедить форварда остаться в «ПСЖ».

15 февраля инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе объявил руководству «ПСЖ» об уходе по окончании сезона. Его контракт с клубом завершится летом. Позже во многих СМИ появилась информация, что 25-летний француз договорился о переходе в «Реал».

Летом 2022-го президент Франции лично звонил Мбаппе и советовал ему остаться в «ПСЖ». Позже нападающий признался, что этот разговор оказал на него сильное влияние.

В текущем сезоне Мбаппе провел 32 матча за «ПСЖ», забил 32 гола и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.