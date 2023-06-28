«Страсбур» после смены владельца на американских инвесторов расстался с главным тренером

«Страсбур» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Фредериком Антонетти. Контракт с 61-летним специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Антонетти возглавил команду 13 февраля этого года. Под его руководством «Страсбур» провел 15 матчей в чемпионате Франции (6 побед, 4 ничьи, 5 поражений) и набрал 22 очка, что позволило остаться в лиге 1.

На прошлой недели стало известно, что консорциум Clearlake Capital, купивший в прошлом году «Челси», достиг соглашения о вхождении в состав акционеров «Страсбура», заплатив 75 миллионов евро.