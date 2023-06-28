Президент Франции Макрон выбрал между Роналду и Месси

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на вопрос, кому он отдает предпочтение между звездами футбола Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Я предпочитаю Криштиану Роналду», — приводит Brut слова Макрона.

Месси с 2021 года выступал за «ПСЖ», а этим летом на правах свободного агента перешел в «Интер Майами». Роналду сейчас играет в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».