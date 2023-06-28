«Бордо» не получилось оспорить техническое поражение в матче с «Родезом»

Олимпийский спортивный комитет Франции (CNOSF) оставил в силе решение дисциплинарного комитета ПФЛ Франции о присуждении «Бордо» технического поражения в матче 38-го тура лиги 2 против «Родеза».

«Клуб принимает это решение, но сожалеет об этом несправедливом и непропорциональном наказании. Однако «Бордо» продолжает движение вперед и сосредоточится на подготовке к новому сезону в лиге 2, оставляя за собой право продолжить другие процедуры, чтобы пролить свет на события 2 июня», — говорится в заявлении на официальном сайте «Бордо».

2 июня матч был прерван на 20-й минуте после того, как болельщик «Бордо» толкнул футболиста «Родеза», который побежал праздновать забитый гол к фанатской трибуне жирондинцев. Матч не был доигран, а ПФЛ присудила «Бордо» поражение и оштрафовала снятием одного очка в новом сезоне. Также клуб будет обязан провести два матча без зрителей на фанатской трибуне.

Из-за этого решения «Бордо» остался на 3-й строчке в турнирной таблице второго дивизиона Франции и не смог обойти «Метц», который получил путевку в элиту французского футбола.