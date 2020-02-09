«Страсбур» победил «Реймс». Бывший нападающий «Спартака» Уорис забил гол

В матче 24-го тура чемпионата Франции «Страсбур» принимал «Реймс» и одержал разгромную победу со счетом 3:0.

Один из голов забил бывший нападающий «Спартака» Маджид Уорис.

Чемпионат Франции. Лига 1

24-й тур

«Страсбур» — «Реймс» — 3:0 (0:0)

Голы: Джикю, 50 (1:0). Уорис, 82 (2:0). Лала, 90+4 — с пенальти (3:0).

«Страсбур»: Селс, Кароль, Лала, Митрович, Джикю, Томассон (Симакан, 81), Льенар, Сиссоко, Уорис, Зохи (Беллегард, 73), Айорк (Мотиба, 90+2).

«Реймс»: Леметр, А.Камара, Абдельхамид, Конан, Дисаси, Ромао (Мбюкю, 60), Шавалерен, Кассама (Мунетси, 79), Думбья, Диа, Туре (Кутеса, 73).

Предупреждения: Льенар, 45. Туре, 67. Думбья, 78.

Судья: Леонар (Франция).

9 февраля. Страсбург. Стадион «ла Мено».