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«Страсбур» арендует полузащитника «Астон Виллы» Сансона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Астон Виллы» Морган Сансон перейдет в «Страсбур», сообщает L'Equipe.

Как утверждает источник, 28-летний футболист прилетит во Францию днем в понедельник, 23 января, чтобы пройти медосмотр. Хавбек проведет в составе «Страсбура» остаток сезона-2022/23 на правах аренды.

В сезоне-2022/23 Сансон принял участие в 3 матчах «Астон Виллы», провел на поле в сумме 77 минут и забил 1 гол.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 6 миллионов евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
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 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
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 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
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 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
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 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
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 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
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