«Страсбур» арендует полузащитника «Астон Виллы» Сансона

Полузащитник «Астон Виллы» Морган Сансон перейдет в «Страсбур», сообщает L'Equipe.

Как утверждает источник, 28-летний футболист прилетит во Францию днем в понедельник, 23 января, чтобы пройти медосмотр. Хавбек проведет в составе «Страсбура» остаток сезона-2022/23 на правах аренды.

В сезоне-2022/23 Сансон принял участие в 3 матчах «Астон Виллы», провел на поле в сумме 77 минут и забил 1 гол.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 6 миллионов евро.