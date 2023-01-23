«Ланс» обыграл «Брест» в 1/16 финала Кубка Франции

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«Ланс» победил «Брест» на выезде в матче 1/16 финала Кубка Франции — 3:1.

У гостей забили Весли Саид, Факундо Медина и Адриен Томассон, единственный гол хозяев на счету Ислама Слимани.

Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится после того, как состоится последний матч 1/16 финала «Пай де Кассель» — «ПСЖ» (23 января, 22.45 мск). Игры 1/8 финала турнира запланированы на 8 февраля.