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Стало известно, сколько Рамос зарабатывает в «ПСЖ»

18:49
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос зарабатывает в парижском клубе шесть миллионов евро за сезон, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 35-летний испанец получает одну из самых высоких зарплат в «ПСЖ».

Отмечается, что Рамос, как и все игроки, пополнившие состав парижского клуба во время летнего трансферного окна, не получил подписной бонус.

Напомним, что защитник хотел получать 12 миллионов евро в год в «Реале».

В нынешнем сезоне Рамос не провел ни одного матча за «ПСЖ» из-за травмы.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Sergio-ramos-touche-un-salaire-de-six-millions-d-euros-net-par-saison-au-psg/1297913

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