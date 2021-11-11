Стало известно, сколько Рамос зарабатывает в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос зарабатывает в парижском клубе шесть миллионов евро за сезон, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 35-летний испанец получает одну из самых высоких зарплат в «ПСЖ».

Отмечается, что Рамос, как и все игроки, пополнившие состав парижского клуба во время летнего трансферного окна, не получил подписной бонус.

Напомним, что защитник хотел получать 12 миллионов евро в год в «Реале».

В нынешнем сезоне Рамос не провел ни одного матча за «ПСЖ» из-за травмы.