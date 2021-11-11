В «ПСЖ» недовольны долгим восстановлением Рамоса после травмы

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи внимательно следит за состоянием здоровья защитника команды Серхио Рамоса, сообщает Culture PSG со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, менеджер выражал медицинскому штабу парижского клуба недовольство по поводу того, что 35-летний испанец долго восстанавливается после повреждения.

«Мы не думали, что все так растянется. Казалось, что лечение займет пару месяцев, но не четыре. Но сейчас Рамос на верном пути. Между ним и «ПСЖ» все в порядке. Все мы убеждены, что Серхио снова выйдет на поле и вернется на прежний уровень», — заявили в окружении защитника.

Напомним, что во время летнего трансферного кона Рамос покинул «Реал» на правах свободного агента и подписал контракт с «ПСЖ». В нынешнем сезоне защитник не провел ни одного матча из-за травмы.