Гендузи заявил, что хочет остаться в «Марселе»

Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи, выступающий за «Марсель» на правах аренды, заявил, что хочет остаться во французском клубе.

«В данный момент я все еще в аренде и у меня есть контракт с «Арсеналом», но я полностью сосредоточен на выступлениях за «Марсель». Это клуб, в котором я вижу свое будущее, я хотел бы построить здесь долгосрочную карьеру. Мы уже обсуждали некоторые моменты с клубом, я чувствую себя здесь комфортно и хочу продолжать получать удовольствие от игры за «Марсель», — приводит Goal слова Гендузи.

Гендузи выступает за «Марсель» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний француз провел за команду 17 матчей, на его счету 3 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.