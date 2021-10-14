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Стали известны сроки возвращения Рамоса к тренировкам в общей группе

«ПСЖ» назвал сроки восстановления Рамоса от травмы
15:53
Серхио Рамос. Фото Instagram
Серхио Рамос. Фото Instagram
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«ПСЖ» на своем официальном сайте назвал сроки восстановления защитника команды Серхио Рамоса от травмы.

35-летний испанец перед переходом в общую группу будет проводить индивидуальные тренировки еще десять дней.

Рамос перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента в июле 2021 года. Защитник не провел ни одной игры за парижскую команду из-за рецидива травмы икроножных мышц.

Футболист продолжит восстановление, сроки его возвращения на поле пока неизвестны.

С 2005 года Рамос играл за «Реал». В составе мадридского клуба защитник четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок Испании, четыре раза — клубный чемпионат мира.

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