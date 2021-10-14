«ПСЖ» нашел замену форварду Мбаппе в «Фиорентине»

«ПСЖ» переживает по поводу того, что в скором времени команду может покинуть форвард Килиан Мбаппе, сообщает Le10Sport.

По данным источника, француза может заменить нападающий «Фиорентины» Душан Влахович. Однако в приоритете у «ПСЖ» Эрлин Холанн, хотя директор парижан Леонардо хотел бы сделать ставку на менее дорогостоящего и более доступного Влаховича.

Сообщалось, что в сербе также заинтересованы «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ювентус».

В прошлом сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. 21-летний серб играет за «Фиорентину» с 2018 года.